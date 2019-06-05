Mahalle sakinlerinden hırsıza meydan dayağı

Adıyaman'da, bir kamyonete ve bir ikamet girerek hırsızlık yapacağı esnada yakalanan 2 şahıstan birine mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2862 Sokak'ta bulunan bir firmaya ait 02 AT 578 plakalı kamyonete ve Mehmet B.'ye ait ikamet girmeye çalışan C.S. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsı fark eden mahalle sakinleri durumu fark ederek şüphelileri yakalamaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin sokak aralarında yaptıkları kovalamacalar sonucunda C.S. isimli şahıs yakalanırken henüz kimliği tespit edilemeyen zanlı ise kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri C.S. isimli şahıs için durumu polis ekiplerine bildirirken aynı zamanda mahalle sakinleri polis ekipleri gelene kadar da şahsı tekme ve yumruklarla dövdü. Bir süre dayak yiyen C.S'yi olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinin elinden aldı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra polis merkezine götürülürken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan C.S.'nin hırsızlık gibi birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA