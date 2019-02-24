Mahalle sakinlerinden parktaki büfe inşaatına tepki

Adana'da Mavi Bulvar üzerindeki Şehitler Parkı'na korsan büfe yapıldığını ileri süren vatandaşlar, "Buraya büfe istemiyoruz, yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Şehitler Parkı civarında oturan vatandaşlar, park içerisine büfe yapılacağı duyumunu aldıklarını belirterek yetkilileri uyardılar. Park içerisinde betonlaşmanın olmayacağı görüşünü savunan mahalle sakinleri, büfe inşaatının durdurulmasını istediler.

Parkın, 3 mahallenin sınırlarını kapsadığını belirten vatandaşlar, yeşilin katledilmesine müsaade etmeyeceklerini ve parkın düzeninin bozulmaması için her türlü mücadeleyi yapacaklarını söyledi.

Herkesin gözü önünde yapılan büfeye yetkililerin müsaade etmemesi gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, "Biz parkımızın yeşil kalmasını istiyoruz. Bu konuda tepkimizi koyacağımızın bilinmesi isteriz. Yetkilileri bu konuya duyarlı olmaya çağırıyoruz. Buraya büfe yapılmasını istemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA