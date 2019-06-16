Mahallede ağaç kesimine tepki

İZMİR'in Aliağa ilçesine bağlı kırsal Samurlu Mahallesi'nde, endüstriyel kesim sahasındaki 40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi, mahallelinin tepkisini çekti. Ağaçların kesildiği bölgede toplanan mahalleliler ve çevreciler, kesimin durdurulmasını istedi.

Aliağa'nın Samurlu Mahallesi'nde, endüstriyel alan olarak belirlenen bölgede bulunan 40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi, mahallelinin tepkisini çekti. Mahalle sakinleri ve çevreciler, ağaçların kesildiği bölgede toplanarak duruma tepki gösterdi. Mahalleli ve çevreci Tuncay Narşap, ağaç kesimlerine yönelik sağlıklı bilgi alamadıklarını iddia ederek üzgün olduğunu belirtti. Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyol projesi kapsamında köylerinde binlerce zeytin ağacının kesildiğini ve ekolojik dengenin alt üst olduğunu, olayın şokunu üzerlerinde atamadan şimdi de çam ağaçlarının kesildiğini söyleyen Narşap, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde ne olduğunu anlayamadan ağaçlarımızı kesmeye başladılar. Olayı kimin neden yaptığını anlamaya öğrenmeye çalışırken sadece "endüstriyel orman" nedeniyle kesildiğini öğrendik. Onun dışında sağlıklı bilgi sahibi değiliz. Ancak şu bir gerçek ki köyümüz ve bölgemiz için son derece üzücü ve tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor çünkü ekolojik dengemizi bozacak bir eylemle karşı karşıyayız. Otoyol projesi çerçevesinde "kamu yararı, devlet projesi" gibi gerekçelerle binlerce zeytin ağacımız kesildi ve biz köylüler olarak buna karşı çıkmadık. Ancak şimdi burada kesilen çamların kamu veya devlet yararına olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz."

Ağaç kesiminin durdurulması için ilgili kurumlara dilekçelerle başvuruda bulunduklarını da aktaran Narşap, ağaç kesiminin durdurulmaması halinde eylemlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

'DOĞAL HAYAT YOK EDİLİYOR'

Ağaç kesiminin ekolojik yaşamı yok ettiğini söyleyen Aliağa Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Seçkin Biltekin ise "3 Mart itibariyle avcılık sezonu sona erdi. Bu süreç 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Çünkü bu dönem hayvanların üreme dönemi, doğal yaşam şimdi yavrularını oluşturdu, bu yavrular büyütülmeye çalışıyor. Kesilen ağaçlar nedeniyle hayvanların üreme, yaşama, barınma hayatı yok ediliyor" dedi.

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DHA