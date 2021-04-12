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  3. Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen heyelan paniğe neden oldu. Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalleye ulaşım sağlanamazken yol kenarındaki bir araç toprak altında kaldı.

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen heyelan mahalle yolunu kapattı. Üzerine toprak yığılan bir araçta ise maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi.

MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANAMADI

Sabah 06.30 sıralarında bir evin bahçesinden kopan toprak yığını mahallenin ana yoluna indi. Mahalleye ulaşım sağlanamazken yol kenarındaki bir araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve fen işleri ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Aracını toprağın altından zor kurtardığını söyleyen Çetin Fidan, "Sabah 06.00 civarında oldu. Sese uyandık. Hava şartlarından dolayı hiç kimse bir şey yapamadı." diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

Mahallede heyelan paniği! Gürültüye uyandı, aracını toprak altında gördü

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