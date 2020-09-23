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  3. Mahalleden yükselen dumanın nedenini merak eden vatandaş, evinin yandığını öğrendi

Mahalleden yükselen dumanın nedenini merak eden vatandaş, evinin yandığını öğrendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tarlada çalışan bir vatandaş mahallesinden yükselen dumanların sebebini merak edince arkadaşını arayarak kendi evinin yandığını öğrendi.

Mahalleden yükselen dumanın nedenini merak eden vatandaş, evinin yandığını öğrendi

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde tarlada çalıştığı sırada mahalleden yükselen dumanları merak eden Hüseyin Mergü, telefonla görüştüğü arkadaşının evinin yandığını söylemesi üzerine büyük şok yaşadı. Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Izgar mahallesinde meydana geldi. Mahallede çiftçilikle uğraşan Hüseyin Mergü'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada tarlada çalışan ev sahibi Hüseyin Mergü, mahalleden yükselen dumanı merak ederek, bir arkadaşını aradı. Evinin yandığını öğrenen Mergü, büyük şok yaşadı.

EMEKLERİ KÜL OLDU

Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu tek katlı ev küle dönerken, depo olarak kullanılan odadaki 300 saman balyası, 5 ton buğday, süt sağma makinesi, bıçkı ile ağaç kesme makinesi, su motoru ve jeneratör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen de olay yerine gelerek, incelemede bulundu.

"HAYVANLARI DAMDAN ZOR KAÇIRDIK"

Ev sahibi Hüseyin Mergü, "Tarlada çalışıyordum. Tarlamda hayvanlarım için silaj yaptırıyordum. Köyün üzerinde büyük bir duman gördüm. Ne yanıyor diye merak ettim ve köyü aradım. Aradığım kişide bana "Hüseyin ağabey senin ev yanıyor" dedi. Çok üzgünüm. Yangının tam olarak neden çıktığını bilmiyoruz. Çıkan yangında ev komple yandı. Yanan evimin yanındaki hayvan damında yaklaşık 100 tane keçi vardı. Hayvanlarımı damdan zor kaçırdık. Yoksa hayvanlarım da yanacaktı" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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