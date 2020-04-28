Mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Mahallelerdeki çalışmalar çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıyor; süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Son olarak Çamlıca Mahallesi'nde yoğunlaştırılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyet ile karşılanıyor. Ekipler, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik malzemeleri tercih ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de toplum sağlığı açısından çevre temizliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Kaldırımlar, yollar ve mahallelerin, yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olduğunu belirten yetkililer, çöp çıkarma vakti olan 19.00-23.00 saatlerine uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: İHA