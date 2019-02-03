Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Durulmuş, Güleçoba, Nogın, Sultantepe Mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Mahallelerimizin alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesine bağlı mahallelerde sorun ve taleplerini dinledi. Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, kıraathanede çay içip sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını istişare eden Başkan Atilla, her mahallenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Atilla daha sonra Durulmuş mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek görüşlerini dinledi. Güleçoba Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Nogın Mahallesi'nde de vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla, beklentileri sordu. Sultantepe Mahallesi'nde vatandaşların görüşlerini alan Başkan Atilla, halkın ihtiyacına göre projeler yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin beklentilere göre çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Atilla, "Mahallelerimizin alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz. Devletimizin sunduğu destekle 17 ilçemize ve bin 42 mahallemize hizmet götürme gayretindeyiz. Her yıl belediyecilik hizmetlerimizde daha iyi konuma ulaşacağız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA