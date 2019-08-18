Mahalleli istedi Kızılay’ın gezici kan bağış tırı yola çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kan vermek istediklerini belirterek sosyal medya üzerinden Kızılay'ın gezici kan bağış tırının mahallelerine gelmesini istedi. Çağrıyı dikkate alan Kızılay, tırı mahalleye ulaştırarak bağışları topladı.

Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri, sosyal medya üzerinden toplanarak Türk Kızılay'ına kan bağışı yapmak istediklerine yönelik mesajlar attı. Vatandaşların talebini dikkate alan yetkililer kan bağış tırını mahalleye gönderdi. Gezici kan bağışı aracında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Türk Kızılay'ı kan bağışlarını topladı.

Mahalle sakinlerinden Sıraç Çavuş, onlarca kişinin kan bağışı vermesinden memnun olduklarını ifade ederek başka hayatlara dokunmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Çavuş Türk Kızılay'ına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA