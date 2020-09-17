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  3. Mahalleli isyanda! Kocaeli Darıca'da yılan ve akrep paniği yaşanıyor

Mahalleli isyanda! Kocaeli Darıca'da yılan ve akrep paniği yaşanıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ortaya çıkan yılan, akrep ve fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Yetkililerinden durumla ilgili yardım isteyen vatandaşlar ot ve çalıların temizlenip alanın ilaçlanmasını istiyor.

Mahalleli isyanda! Kocaeli Darıca'da yılan ve akrep paniği yaşanıyor

Edinilen bilgilere göre Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor. Mahalleli, evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zaman zaman itfaiye ekiplerinden de yardım istiyor. Hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını isteyen vatandaşların çalışmaların sürekli hale getirilmesini istedi.

Mahalleli isyanda! Kocaeli Darıca'da yılan ve akrep paniği yaşanıyor

Çocuklarının ve kendilerinin sağlığı için endişe eden vatandaşlardan Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi. 

Sevda Pelek otların biçilmesini, ilaçlama yapılmasını istedi. Pelek, "Artık bıktık, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Arkadaşımın evine 3 tane yılan girdi, itfaiye gelip çıkardı. Biz ilgi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalleli isyanda! Kocaeli Darıca'da yılan ve akrep paniği yaşanıyor

Tayfun Altuntaş
Editör


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