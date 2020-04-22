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Mahalleli taziye evine kavuşuyor

Van'ın Çatak Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki taziye evi sıkıntısını çözüme kavuşturuyor.

Mahalleli taziye evine kavuşuyor

Van'ın Çatak Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki taziye evi sıkıntısını çözüme kavuşturuyor.

Mahallelilerin istekleri doğrultusunda Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın talimatı ile Hazine Sokağa Taziye Evi ve Kur'an kursunun kazı çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın da eşlik etti.

Yapılacak olan taziye evinin mahalle açısından önemine değinen Başkan Şeylan, "Taziye evi ihtiyacı olan Adnan Menderes Mahallesi'nde kazı çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden mahalleliye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mahalleli taziye evine kavuşuyor

Mahalleli taziye evine kavuşuyor

Kaynak: İHA




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