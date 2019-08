Mahalleliden fidanlık sahili temizliği

Van'ın Eminpaşa Mahallesinde ikamet eden bir grup gönüllü mahalleli, sınırları içinde bulunan fidanlık sahil kıyısında temizlik kampanyası gerçekleştirdi.

Bundan bir süre önce sosyal medyada Fidanlık Mahallesi sahilinin içler acısı durumunun paylaşımında bulunulmasıyla harekete geçen sosyal duyarlılığı yüksek bir grup mahalleli, bir araya gelip "Fidanlık Sahili Aktivisleri" adıyla bir oluşum oluşturdular. "Van Gölü nefesimizdir koruyalım" sloganının gerekliliğinin bir parçası olan sahilleri kirli görüntüden kurtarmayı amaçlayarak hareket eden grup Fidanlık sahili temizlik etkinliğini gerçekleştirdi. 20'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 60 battal boy çöp torbası doldurularak sahil kıyısı kirli görünümünden kurtarılarak temizlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan aktivistlerden Ali Ramazan Güler, "Cennet Van'ımızın en özel ve en güzide değeri. 1700 rakıma sahip olduğumuz Van Gölü'dür. Ne acıdır ki bu güzelim değerin farkında olmayı bırakın bile bile bu değeri yok etmenin çabasını sergileyip Van Gölü'müzün ölümünü gözümüz kör bir şekilde izlemekte, kulağımız sağır bir şekilde ölüm çığlığını duymayıp sessiz kalmaktayız. İşin daha da vahimi ve kötü tarafı ise Van Gölü'nün ölümünün kendi ölümümüz olduğunun farkında henüz olamayışımızdır. Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar sözünden yola çıkarak Fidanlık aktivisleri olarak kendi mahallemizde bulunan kıyımızda temizlik etkinliği gerçekleştirerek ilk adımımızı attık attık. Bundan sonrada atacağımız binlerce adım olacaktır. Çünkü Van Gölü'müz bir anda kirletilmediği için temizlenip kendi özgünlüğüne kavuşması da bir anda olmayacaktır. Hepimizin en temel ortak paydası konumunda ki Van Gölü'nün kurtuluşu, Van'ımızdaki ulusal ve yerel tüm unsurların öncülüğünde kurulacak bir platformun tüm Van halkının desteğiyle üreteceği ortak akıl ve güç birlikteliğiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda mülki idarecilerimize, milletvekillerimize, siyasilerimize ve de sivil toplum örgütlerine büyük bir yükümlülük düşmektedir. Bizler Fidanlık aktivistleri olarak yönetsel kademede bulunan adını saydığımız herkesi acilen göreve davet ediyoruz. Bundan 30 yıl öncesine Van Gölü'nün en güzel kumsalına sahip olan ve yaşayan bir çok kişinin hatıralarında güzel izler bırakmış Fidanlık sahilimizin de eski güzelliğine ve işlevselliğine kavuşturulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Fidanlık sahilinin kirlenmesinin en temel sebebi farklı kollardan göle arıtılmadan akan dereler ve bu derelerde bulunan her türlü kimyevi ve evsel atıklardır. Yetkililerden bir an önce bu noktada çözümler üretmelerini beklemekteyiz. Ayrıca fidanlığımızı eski cazibesine kavuşturacak Fidanlık Parkı Projesinin bir an önce büyükşehir belediyemizce tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Aktivistlerden Erdal Güvener ise, "Bu etkinliği gerçekleştirmemizde bizlere katkı sunan en başta Edremit Belediyesine, Ak Parti Van Eski İl Başkanı Zahir Soğanda beye, Van Şairler ve Yazarlar Birliğinin değerli katılımcılarına, Gazeteci Ercan Ulutaş beye, mahalle muhtarımız Raif Çiçek beye, esnaf Necmi Korkmaz beye ve de diğer katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin bu ilkle kalmayacağını belirtmek istiyorum. Devamını 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılmasıyla gerçekleştireceğiz. Özellikle ilk ve orta öğretim çağında ki çocuklarımız da Van Gölü farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu farkındalıktan yoksun olan bizlerin kirlettiği Van Gölü'müzü geleceğimiz olan çocuklarımıza tertemiz bir şekilde miras bırakma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu güzel mirası bundan sonrasın da daha çok sahipleneceğiz. Bu duygularla siz saygıdeğer basın mensuplarına da teşekkür ediyor çalışmalarınız da muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA