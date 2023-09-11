Mahallenin bakkal amcasından okula başlayan çocuklara sürpriz

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle bakkalı olan Soner Özev, okulların açılmasıyla birlikte esnaf ve gönüllü vatandaşlarla çocuklara harçlık ve hediyeler vererek onların yüzünü güldürdü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mahallenin bakkal amcasından okula başlayan çocuklara sürpriz

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle bakkalı olan Soner Özev, okulların açılmasıyla birlikte esnaf ve gönüllü vatandaşlarla çocuklara harçlık ve hediyeler vererek onların yüzünü güldürdü.

Kozan'da 3 yıl önce bayram öncesi çocukları sevindirmek için ilçede sokak sokak gezerek gördüğü çocuklara harçlıklar verip sevinçlerini paylaşan esnaf, sosyal medyadan da büyük destek görünce mahalle mahalle gezerek çocukları okul açıldığında da sevindirmeye başladı.

Gönüllü vatandaşlar ve esnaflarla okulların açılmasıyla Mahmutlu Mahallesindeki oyun parkında çocukların bakkal amcası Soner Özev, gönüllü vatandaş ve esnaflar uçan balonları çocuklara hediye ederken sucuk ekmek ikramın da bulunup palyaçolar ve müzik eşliğinde çocukların yüzünü güldürdü.

2023-2024 eğitim-öğretim yılına çocukların moralli ve motivasyonları yüksek olmasını temenni ettiklerini ve her mahallede çocukların yüzünü güldürmek için bugüne kadar yüzlerce çocuk için Kozan'da gönüllüler olarak seferber olduklarını kaydeden Soner Özev, "İlk önce mahalle arasında ve çarşı merkezinde harçlık vererek başladı. Mahalle mahalle uçan balon dağıtıyoruz. İsteğimiz köylere de ulaşmak. İlk önce yalnızdım sonra sosyal medyadan görenler esnaflar, gönüllüler destek vermek istedi ve şimdi her mahalleye ulaşmaya çalışıyoruz. Çocukları çok seviyorum ve bu etkinlik ile çocuklar mutlu oldukça bende çok mutlu oluyorum" dedi.

Esnaf Murat Mercan mahalle kültürünün adeta yeniden yeşerdiğini ifade ederek, "Biz esnaf olarak daha önce okullarda çocuklara sucuk ekmek şenliği düzenliyorduk. İlçemizde çocukların bakkal amcası Soner Özev'in sosyal medyadan bu çalışmasını takip ederken bizde destek vermek istedik. Burada çocuklar mutlu bizler çok mutluyuz. Çocuklar bayram havası içerisinde" diye konuştu.

Çocuklardan Elif Naz Ataş, arkadaşları ile çok eğlendiğini ifade ederek emeği geçenlere çok teşekkür etti.

Çocuklardan Ayşe Ecem Aslan, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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