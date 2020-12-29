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  3. Mahallesindeki bayrağı indirdi! Vatandaşlardan büyük tepki topladı

Mahallesindeki bayrağı indirdi! Vatandaşlardan büyük tepki topladı

Sivas’ta L.K. isimli bir kadın, cadde üzerindeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını ‘mahallemde istemiyorum’ ve ‘Bayrağımın yanında bayrak olamaz’ diyerek indirdi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarla yaşanan olayla ilgili tartışan kadın, şikayetler üzerine polis tarafından emniyete götürülüp ifade verdi.

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29 Aralık 2020 Salı 12:25
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