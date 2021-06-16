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Mahalleyi birbirine kattılar! Adıyaman'daki akraba kavgasında kan aktı

Adıyaman'da akrabalar arasındaki çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükselmesi üzerine öfkeli taraflar birbirine bıçak çekti: 3 kişi yaralandı.

Mahalleyi birbirine kattılar! Adıyaman'daki akraba kavgasında kan aktı

Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı. Adıyaman'da meydana gelen olayda akraba kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı. Öfkeli tarafların birbirine acımasızca saldırdığı kavgada bıçaklar çekildi.

AKRABA KAVGASINDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen aileler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Mahalleyi birbirine kattılar! Adıyamandaki akraba kavgasında kan aktı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Mahalleyi birbirine kattılar! Adıyaman'daki akraba kavgasında kan aktı

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