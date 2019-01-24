Mahalleyi kuşatan polis uyuşturucu aradı, emniyet müdürü havadan takip etti

Adana'da narkotik ekipleri, iki mahalleyi abluka altına alarak herkesi didik didik ardı. Bu sırada Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise havadan helikopter ile polisleri denetleyip talimatlar verdi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, göreve başlar başlamaz il genelindeki denetimleri arttırdı. Aktaş, gençlerin zehirlenmesini önlemek için özellikle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne şok baskınlar yaptırdı. Aktaş'ın talimatıyla bugün de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş, terör ve özel harekat şube müdürlüğünün de desteği ile yaklaşık 300 polisle bu iki mahalleyi ablukaya alarak arama başlattı. Polis, mahallelerdeki kahvehanelere de girip vatandaşların üzerini arayıp GBT kontrolü yaptı. Özel harekat polisi de eller tetikte sokak başlarında ve damlarda güvenlik önlemi aldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri ise durdurulan araçları didik didik aradı. Emniyet Müdürü Aktaş ise polisin yaptığı bu çalışmaları saniye saniye helikopterden izledi. Aktaş, şok uygulama bitene kadar uygulama alanının üzerinde gezip mahalleyi de havadan gözetledi. Aktaş, gerekli gördüğü durumlarda telsizle polisleri yönlendirdi. Aktaş'ın şüpheli görüp durdurulmasını istediği araçlar da anında arandı. Yapılan bu şok uygulamada 2 kilo 740 gram esrar, yüzlerce uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait mermi ile fişek ele geçirildi. Ayrıca aranması bulunan 6 şahıs yakalanırken, 4 araca ehliyetsiz araç kullanmaktan, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 4 bin 614 para cezası kesildi.

Kaynak: İHA