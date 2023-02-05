Mahamadou Doucoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Doucoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahamadou Doucoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahamadou Doucoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahamadou Doucoure 22 Mayıs 2000 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahamadou Doucoure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahamadou Doucoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahamadou Doucoure'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahamadou Doucoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mahamadou Doucoure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahamadou Doucoure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahamadou Doucoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes B

1 Temmuz 2021 yılında Nîmes Olympique

Mahamadou Doucoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahamadou Doucoure şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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