Mahdi Rajabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahdi Rajabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahdi Rajabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mahdi Rajabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mahdi Rajabi 21 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka,İran uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mahdi Rajabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahdi Rajabi'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mahdi Rajabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mahdi Rajabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19
Mahdi Rajabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mahdi Rajabi şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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