Maher Bouyadel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maher Bouyadel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maher Bouyadel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maher Bouyadel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maher Bouyadel 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maher Bouyadel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maher Bouyadel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maher Bouyadel'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Maher Bouyadel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maher Bouyadel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında St-Étienne U19
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Maher Bouyadel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maher Bouyadel şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.
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