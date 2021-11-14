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Mahfuzen ne demek, TDK'ya göre Mahfuzen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mahfuzen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mahfuzen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mahfuzen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mahfuzen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mahfuzen ne demek, TDK'ya göre Mahfuzen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahfuzen ne demek? Mahfuzen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahfuzen kelimesi. Peki mahfuzen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahfuzen nedir, mahfuzen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAHFUZEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahfuzen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mahfuzen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mahfuzen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gözaltında olarak

MAHFUZEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İstanbul'dan mahfuzen getirmişler.

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