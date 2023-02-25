Mahi Benhamou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahi Benhamou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahi Benhamou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahi Benhamou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahi Benhamou 12 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahi Benhamou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahi Benhamou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mahi Benhamou'nin MC Oran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahi Benhamou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahi Benhamou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahi Benhamou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahi Benhamou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2018 yılında SA Mohammadia

4 Temmuz 2019 yılında MC Oran

4 Eylül 2021 yılında CR Belouizdad

2 Ağustos 2022 yılında MC Oran

Mahi Benhamou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahi Benhamou şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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