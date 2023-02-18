Mahir Emreli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Emreli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mahir Emreli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mahir Emreli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mahir Emreli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Emreli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir Emreli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir Emreli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir Emreli 1 Temmuz 1997 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mahir Mahir oğlu Emreli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir Emreli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahir Emreli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mahir Emreli'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahir Emreli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emreli11/

Mahir Emreliboyu ve yaşı kaç

Mahir Emreli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir Emreli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mahir Emreli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir Emreli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2015 yılında Qarabag U19

1 Ocak 2016 yılında Karabağ

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

2 Şubat 2022 yılında Dinamo Zagreb

Mahir Emreli kimdir

Mahir Emreli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir Emreli şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mahir Emreli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 5 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mahir Emreli nereli

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