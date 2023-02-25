Mahir Hasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Hasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir Hasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir Hasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir Hasanov 12 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Mahir Həsənov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir Hasanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz 2 Ganja futbol takımında oynamaktadır. Kapaz 2 Ganja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahir Hasanov'nin Kapaz 2 Ganja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahir Hasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir Hasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahir Hasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir Hasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz 2

Mahir Hasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir Hasanov şuan Kapaz 2 Ganja takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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