Mahir İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir İmamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir İmamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir İmamovic 11 Temmuz 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mahir Imamović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir İmamovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSA yapmaktadır. Mahir İmamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mahir İmamovic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahir İmamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir İmamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahir İmamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir İmamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tuzla City U19

8 Ağustos 2022 yılında OFK Gradina

Mahir İmamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir İmamovic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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