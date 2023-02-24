Mahir Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Jasarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mahir Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mahir Jasarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mahir Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Jasarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mahir Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Jasarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir Jasarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir Jasarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir Jasarevic 14 Ocak 1992 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir Jasarevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vital-Club Consulting Ltd. yapmaktadır. Mahir Jasarevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mahir Jasarevic'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahir Jasarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir Jasarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mahir Jasarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir Jasarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında ZTE U17

1 Temmuz 2009 yılında ZTE U19

1 Temmuz 2011 yılında Zalaegerszeg II

1 Ocak 2012 yılında Zalaegerszeg

22 Şubat 2013 yılında Lombard Pápa

30 Haziran 2013 yılında Zalaegerszeg

9 Ağustos 2013 yılında Andráshida

30 Haziran 2014 yılında Zalaegerszeg

1 Ağustos 2014 yılında SZTK

22 Temmuz 2015 yılında Mosonmagyaróvár

27 Temmuz 2017 yılında Szolnok

15 Ağustos 2018 yılında Ranshofen

29 Temmuz 2019 yılında Mosonmagyaróvár

Mahir Jasarevic kimdir

Mahir Jasarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir Jasarevic şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Mahir Jasarevic nereli

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