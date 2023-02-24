Mahir Karic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Karic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir Karic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir Karic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir Karic 5 Mart 1992 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mahir Karić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir Karic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahir Karic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahir Karic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahir Karic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir Karic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahir Karic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir Karic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2011 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2012 yılında Travnik

25 Şubat 2013 yılında FK Most

24 Temmuz 2013 yılında Slavija S.

10 Haziran 2015 yılında FK Olimpik

15 Temmuz 2017 yılında NK Vitez

31 Aralık 2017 yılında FK Olimpik

31 Ocak 2018 yılında B. Banja Luka

21 Ağustos 2018 yılında Happy Valley

29 Eylül 2020 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında FK Gorazde

6 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

Mahir Karic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir Karic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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