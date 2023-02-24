Mahir Omerhodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Omerhodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir Omerhodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir Omerhodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir Omerhodzic 13 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir Omerhodzic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahir Omerhodzic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahir Omerhodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir Omerhodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahir Omerhodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir Omerhodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Mahir Omerhodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir Omerhodzic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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