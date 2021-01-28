Mahir Ünal canlı yayında açıkladı! Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında kanalın Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Ünal, siyasetteki militan tartışması, seçim ittifakları ve seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MİLİTAN TARTIŞMALARI

Siyasette konuşan militan tartışmasının yeni olmadığını ifade eden Mahir Ünal," Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz." dedi.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamları hedef alan militan açıklamasına yönelik, olarak “Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler, gerekirse vatanı için canını vermeyi göze alan kahramanlar militan yaftası vurularak hedef tahtasına koyuluyor. Milletimizin canına kasteden PYD’li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10’da birini kendi vatandaşlarına, mesela Diyarbakır’da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine beşinci kol faaliyeti hakkında konuşan Ünal," 5. Kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. Kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. Kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor. Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabi ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.

SİYASET İTTİFAKLARI

Son günlerde konuşulan seçim ittifakları hakkında değerlendirme yapan Ünal," Millet ittifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP’yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran varsa konuşuruz." şeklinde konuştu.

AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI

AK Parti olarak anket yaptıklarını belirten Ünal," Cumhurbaşkanımızın 52’nin altına, AK Partinin oyu yüzde 40’ın altına düşmedi. AK Parti'nin oyu son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında gidiyor." bilgisini verdi.