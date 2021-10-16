Mahir Ünal ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Kimi tehdit ettiğine dikkat et, biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık!"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TÜGVA'ya yönelik suçlamalarının ardından Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap gecikmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA'ya kanun dışı eylemler yapıldığı yönündeki asılsız suçlamalarına yanıt veren Ünal, sert konuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanı veren Mahir Ünal, "Kimi tehdit ettiğine dikkat et" derken, Süleyman Soylu da "çok korktuk!" ifadesine yer verdi.

"BU ÇAĞRI 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE KARŞILIK BULABİLİRDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Mahir Ünal yaptığı paylaşımda, "Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük" ifadelerini kullandı.

"BİZ 15 TEMMUZ CEHENNEMİNDEN ÇIKTIK"

Bu tehditlerin uzun zamandır yapıldığını ifade eden Ünal "Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek." dedi.

"ÇOK KORKTUK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Soylu, paylaşımında "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." ifadelerini kullandı.

Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş.

Çok korktuk(!)



Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun.



Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 16, 2021

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz tahsis yapıldığı öne sürülen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialara işaret ederek, bürokratlara, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" diye çağrıda bulunmuştu.