Mahir Ünal: "İstanbul’a bunu yapmayın, vatandaşa bahane değil hizmet götürün"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanlarımız her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayarak paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'Engel çıkartacaklar. Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanlarımız her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir.' demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Genel Başkanı her açıklamasında 'Millet İttifakı'nın yönettiği belediyeler engelleniyor' yalanına sarılıyorlar. CHP yönetimi hakikati gizlemenin, yalanı meşrulaştırmanın, dezenformasyonu yaygınlaştırmanın her yolunu biliyor ve deniyor. Defalarca sormamıza rağmen cevaplarını alamadığımız sorular var. Bugüne kadar İBB Meclisinde hangi projeniz engellendi? İBB'nin aldığı ödeneklerde kesinti yapıldı mı?"

"İBB'nin öz kaynaklarını artıracağınızı savundunuz, gelinen noktada öz kaynaklarda bütçe gerçekleşme Eylül 2020 itibarıyla %18. Merkezi hükümetten alınan payın gerçekleşme oranı % 67. yılsonu merkezi hükümetten gelen geliriniz % 100'ü geçecektir. 2021 yılı yatırım bütçesi AK Parti dönemine göre yüzde 32 azaldı. AK Parti döneminde bütçe 23 Milyar 800 Milyon TL. Yatırım bütçesi: 11 Milyar 300 Milyon 995 Bin TL. CHP döneminde 2021 Bütçe: 28 Milyar 900 Milyon TL. Yatırım Bütçesi: 9 Milyar 345 Milyon 589 Bin TL."

"İBB, şehrin hayati önem taşıyan konularında bütçe kesintileri yapmasına rağmen 'Temsil ve Tanıtım Giderleri'ni yüzde 104 olarak artırmış durumda. PR çalışmanıza, reklamınıza harcadığınız parayı vatandaşa hizmet olarak harcamayı deneseniz!

"Bir diğer konu ise İBB'nin borçlanma meselesi. 25 yılın ardından bizim devrettiğimiz borç miktarı 23 Milyar TL. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde İBB Meclisi'nden almış olduğu borçlanma yetkisi 20 Milyar TL. M2021 Bütçesi ile birlikte bu rakam 29 Milyar TL. 580 milyon dolarlık eurobond ihracını ise yeni kaynak üretmiş gibi sunması tam manasıyla rezalet."

"AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin üzerine çökmeniz ise sizlerin niyetinin hizmet değil propaganda savaşı olduğunu gösteriyor. İstanbul'a bunu yapmayın. Vatandaşa bahane değil hizmet götürün. Asli işlerinizi dahi yürütemez haldesiniz, şov yapmaya devam ediyorsunuz. Yaptıklarınız bir şehrin yönetimine yakışmıyor ve bu yönetim anlayışı kesinlikle sürdürülemez."