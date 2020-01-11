Mahir Ünal'dan sosyal medya açıklaması!
AK Parti Tanıtım ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada öne çıkan bilgi kirliliğinin ve yalan haberlerin azalması adına "sosyal medya kuralları" çalışmaları yaptıklarını açıkladı.
Kadıköy'de esrarengiz olay! Yangın çıkan dairenin arkasında bulundu
İran'dan skandal açıklama: ''Yanlışlıkla oldu''
Bahçede kar topu oynuyorlardı! Acıyla bağırmaya başladılar
Ataşehir TEM Otoyolunda kaza! 4 yaralı var
11 Ocak 2020 Cumartesi 11:57
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT