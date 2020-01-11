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  3. Mahir Ünal'dan sosyal medya açıklaması!

Mahir Ünal'dan sosyal medya açıklaması!

AK Parti Tanıtım ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada öne çıkan bilgi kirliliğinin ve yalan haberlerin azalması adına "sosyal medya kuralları" çalışmaları yaptıklarını açıkladı. 

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11 Ocak 2020 Cumartesi 11:57

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