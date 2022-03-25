Mahkeme kararı bile onları susturamadı! Gülşen'e ağır ithamlarda bulunarak konuşmama yasağını delen Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hapis mi yatacak? Geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Gülşen'in ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programının sunucularına kendisi hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırmasının ardından Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto yine susmadı.

1 13 Ünlü şarkıcı Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı.