Mahkeme kararını duyunca bıçağı alıp çatıya çıktı

Olay KKTC'nin Gazimağusa kentinde gerçekleşti. Ev sahibinin evden çık talebini reddeden Sıdıka Öztürk, mahkemeden tahliye kararı çıkınca çılgına döndü. Kapıya gelen icra memurlarına uzun süre direnen Öztürk, daha sonra mutfaktan bir bıçak alıp iki katlı evin üst katına çıktı ve intihar edeceği tehdidinde bulundu. Mahallelinin şaşkın bakışları altında tehditler savuran kadını, eski eşi ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polisin saatler süren çabası sonucu sakinleşen Sıdıka Öztürk, bıçağı bırakarak aşağı indi. Mahalleli ise, çılgına dönen komşularının mücadelesini, cep telefonları ile görüntüledi.