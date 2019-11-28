Mahkeme savcının oğlu hakkında ara kararını açıkladı: ‘Tutukluluk haline devam’

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in davasının görülmesine devam edildi. Taraf avukatlarının dinlendiği duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olanların tepkisine öfkelenerek aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık Göçmen'in avukatlarından biri de hakimliği bırakan annesi Aynur Göçmen'di.

Sanık için mahkeme koridorunda slogan atıldı

Duruşma salonuna taraf avukatları alınırken mahkeme koridorunda, "Sertaç Göçmen yalnız değildir" şeklinde sloganlar atıldı. Duruşmaya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar katılma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.

"Tahliye edilirse kamu vicdanı rahatsız olacak"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralanmanın yaşandığını söyledi. Müşteki avukatları ayrıca sanığın olay günü çevrede bulunan vatandaşların tepkisinden korkarak aracını insanların üstüne sürdüğü beyanına katılmadıkları aktardı. Avukatlar sanığın tahliye edilmesinin kamu vicdanı açısından rahatsızlık oluşturacağını da belirtti.

"Serbest bırakılmasını istiyoruz"

Sanık avukatlarından Muhittin Yüzüak müvekkilinin 14 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek "2 üniversite bitirmiş bir çocuk tutuklanıyor. Bu davada deliller toplanmış bir kısım katılanlar şikayetinden vazgeçmiştir. Tutuklu kalmasına bir gerekçe yoktur. Serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Hakimliği bırakan anne duruşmada oğlunu savundu: "Üzgünüz"

Sanık oğlunun avukatlığını yapan avukat Aynur Göçmen ise, olay günü araç içerisinde bulunan mağdur A.A.'nın kemik kırığı yaşamadığını söyleyerek, "Müvekkil cezaevinde tutuklu. Kimin psikolojisi bozuluyor? Müvekkilime suç kaydı var sabıkası var deniliyor. Olayda 6 kişi yaralandı. Çok üzgünüm, müvekkilim de çok üzgün. Tahliyesini talep ediyorum. Sanık çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edilmesi üzerine olay yerinden kaçmıştır. Müvekkilim tutuklu kaldığı cezaevinde kahroluyor. Müvekkilim uyku uyuyamıyor, 12 kilo verdi. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüz" şeklinde savunma yaptı. Aynur Göçmen, ayrıca olayda oğlunun 3 dişinin kırıldığını da ifade etti.

"Canımı kurtarmak için kaçmak istedim"

Savunması sorulan sanık Görkem Sertaç Göçmen ise, kimseye zarar verme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, "Darp edildiğim yerden canımı kurtarmak için kaçmak istedim. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme başkanı taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıkladı. Görkem Sertaç Göçmen'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme gelmeyen tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından anne Aynur Göçmen oğluna dönerek "Yanındayız yavrum" dedi. Adliye çıkışında ise anne Aynur Göçmen gözyaşlarına boğuldu.

İddianameden

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi eski hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu. Görkem Sertaç Göçmen'in "kasten öldürmeye teşebbüs', "kasten yaralama', "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

Kaynak: İHA