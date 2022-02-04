Mahkemede gözyaşlarına boğuldu! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak dinlendi!
Mahkemede gözyaşlarına boğuldu! Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak dinlendi!
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle hakkında hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Ünlü model İfade verirken göz yaşlarına boğuldu.