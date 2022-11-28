Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı!

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle tutuklanıp adliyeye sevk edilen 2 şahıs, serbest bırakıldıktan sonra şaşkınlık yaratacak bir şey yaptılar.

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Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı! 1

İstanbul Esenyurt'ta bir evde hırsızlık yaptıkları şüphesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alınan E.D. ve C.B ifadeleri sonrası serbest kalınca akıllara durgunluk verecek bir şey yaptılar. Emniyetteki güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüleri izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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