Mahkemede serbest bırakılan hırsızların akılalmaz cesareti! Bakın polisin neyini çaldı!

İstanbul Esenyurt'ta bir evde hırsızlık yaptıkları şüphesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alınan E.D. ve C.B ifadeleri sonrası serbest kalınca akıllara durgunluk verecek bir şey yaptılar. Emniyetteki güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüleri izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.