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Mahkemeden Ilıcak ve Altan kardeşlerle ilgili flaş karar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada karar çıktı.

Mahkemeden Ilıcak ve Altan kardeşlerle ilgili flaş karar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada karar çıktı.

Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

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