Mahkemeden Ilıcak ve Altan kardeşlerle ilgili flaş karar
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada karar çıktı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada karar çıktı.
Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.
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Etiketler : mehmet altan, Karar, mahkeme
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