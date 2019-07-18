Mahkemeden PDR eğitimcileri için emsal karar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir psikolojik danışma ve rehber öğretmeninin savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade alma işlemleri sırasında orada bulunması için göreve çağrılması ve mesai saatleri dışında göreve gelmediği gerekçesiyle gözaltına alınarak, bir gün nezarethanede yatmasını Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği mahkemeye taşıdı. Emsal bir karar imza atan mahkeme heyeti, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerinin rızaları alınmadan haklarında herhangi bir görevlendirme yapılmayacağına hükmederek, idari işlemi iptal etti.

Turgutlu'da savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade alma işlemleri sırasında orada bulunması için göreve çağrılan ve mesai saatleri dışında göreve gelmediği iddia edilen Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Meltem Arslankeçecioğlu'nun gözaltına alınarak bir gece nezarethanede tutulmasının ardından açılan dava sonuçlandı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından Manisa 1. İdare Mahkemesinde açılan dava, taşındığı bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesinde karara bağlandı. Emsal bir karar imza atan mahkeme heyeti, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerinin rızaları alınmadan haklarında herhangi bir görevlendirme yapılmayacağına hükmederek, idari işlemi iptal etti. Kararın ardından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) Manisa Şubesi üyeleri Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Türk PDR-Der Manisa Şube Başkanı Esin Türkoğlu, alınan kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Yıllardır Turgutlu ve Akhisar ilçelerimizde, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin yürütmesi gereken görev ve sorumluluklar meslektaşlarımıza yüklenmiş, asli görevimiz olmamasına rağmen soruşturma ve gözaltılarla meslektaşlarımız tehdit edilmiş, 365 gün 24 saat esasına göre çalışmaları istenerek özlük hakları gasp edilmiştir. Söz konusu uygulama; çocuğun ifadesinin alınması sırasında, yanında bir sosyal çalışmacının bulundurulması uygulamasıdır. Kanun ve yönetmeliklerde sosyal çalışmacıların hangi durumlarda ve nasıl görevlendirilebileceği açıkça belirtilmekteyken, Turgutlu ve Akhisar Başsavcılıkları ilgili kanunları yok sayarak, meslektaşlarımızın rızaları almadan onları resen görevlendirme yoluna gitmiş ve göreve gelmemeleri durumunda soruşturma açmakla tehdit etmiştir. Hiçbir Kanun maddesinde ve Yönetmelikte MEB bünyesindeki psikolojik danışmanların sosyal çalışmacı şeklinde zorunlu olarak görevlendirilebileceğine ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Buna rağmen yasalara aykırı bir tutum sergilenmiş ve icapçı listeleri oluşturularak diğer kamu kurumlarının sorumlulukları, meslektaşlarımıza asli görevleriymiş gibi dayatılmıştır. Yaptığımız itirazlar dikkate alınmamıştır. Kanunları yerine getirme ve kanunların yerine getirilip getirilmediğini denetleme sorumluluğu bulunan, kanunlara tüm kurumlardan önce uyması gereken ve diğer kurumlara örnek olması gereken Turgutlu ve Akhisar Başsavcılıkları bu konuda gereken hassasiyeti göstermemiştir. Biz de, hak arama noktasında Kanunlara ve Demokrasiye inanan bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak her zaman güvendiğimiz yargı yoluna gitmek zorunda kaldık. Bölge İdare Mahkemesinden haklılığımız temyize kapalı olacak şekilde kesin bir kararla tescillenmiş oldu. Bu kararla birlikte; meslektaşlarımız tatil ve dinlenme sürelerinde yasal izin haklarını kullanabilecekler, rızaları alınmadan haklarında herhangi bir görevlendirme yapılamayacaktır. Bu karar sadece sosyal çalışma görevliliği için değil, yaz tatillerinde ve dinlenme sürelerinde yapılacak tüm görevlendirme er için emsal teşkil etmektedir. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Türk PDR-Der Manisa Şubesi vekili Avukat Güldane Dörtbudak Akbay, sürecin işleyişine yönelik bilgi verdi. Akbay, şöyle konuştu: "Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davamız 1'e karşı, 2 oyla idari işlemin iptali talepli davamız gerek Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, gerek Anayasa gerekse 657 sayılı kanuna rağmen reddedilmiştir. Adalete ve haklı olduğumuza dair inancımızı kaybetmediğimiz için karan bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluyla taşıdık. Burada yaptığımız itiraz başvurusu her ne kadar Turgutlu'da yaşanan olay üzerinden başvurulmuş olsa da tüm Türkiye'de emsal teşkil edecek bir kararla idari işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir. Bu karar yerelde yapılan hukuka ve meslek ettiğine aykırı olacak bir idari işlemin iptali olarak görünse de esasta tüm ülkedeki PDR öğretmenlerini ilgilendirecek ve bu tip işlemlerin bir daha yaşanmaması yönünde emsal teşkil edecektir. Hukuka ve adalete olan inancımızı pekiştiren ve kendisine olan güveni tazeleyen Türk yargısına ve mahkemelerine teşekkürü bir borç biliyoruz"

Kaynak: İHA