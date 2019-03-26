Mahkeme Halil Söyletmez hakkında ne karar verdi? Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez avukatı Beybin Somuk aracılığıyla savcılığa verdiği savunma dilekçesinde, doktorun eşini hiç tanımadığını, amaçlarının hasta dosyasını vermemek ve yargıya gitmesini engellemek olduğunu öne sürdü.

Doktorun hatalı ameliyat yaptığını, bunun duyulmasını engellemek için ’suç uydurma’ suçu işlediğini belirten Halil Söyletmez, haklarını yasal yoldan arayacağını belirtti.

Soruşturma dosyasını inceleyen İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Güncel Öztürk’ün iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek nitelikte delil olmadığını belirtti. Savcılık kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek tehdit dosyasını kapattı.

HALİL SÖYLEYMEZ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Adanalı olan Halil Söyletmez, Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. Üniversiteyi bitirmeyi hiç düşünmeyerek liseden sonra iş hayatına adım atmıştır. 1.63 cm boyundadır.

Halil Söyletmez'in popülerlik serüveni, ilk kez 2013 yılında, henüz yurt dışında kullanılmakta olan Vine uygulamasını denemesiyle başlamıştır. Kullanıcılarına 6 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı sağlayan Vine uygulamasıyla çektiği amatör videolarında, “Kolpaçino” filminden aldığı replik olan “Hıamına!” tepkisi ve kameraya vurmalarıyla dikkat çekmiştir. Tanınmaya başlayınca; snapchat, twitter ve instagram paylaşımlarıyla yoluna devam etmiştir. Sonrasında, açtığı Youtube kanalı ile kariyerini yükseltmiş ve Halil Söyletmez adına Facebook üzerinde birçok fan sayfası açılmıştır. 1 milyondan fazla takipçisi olan yetenekli vine fenomeni; bir dönem, ünlü isim ve markalara sosyal medya uzmanı olarak hizmet vermiştir. Açtığı bir younow yayınında, 6000 TL bağış toplayarak rekor kırmıştır.

Vine ile 2013 yılında tanışmış ve yurt dışında kullanıldığını denemek istediğini belirtmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Halil Söyletmez Lise mezunudur ve üniversiteyi hiç düşünmediğini belirtmiştir.

Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapmıştır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tv programları ile ekranların karşısında yer almayı planlamaktadır.