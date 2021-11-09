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  3. Mahkemelerde yeni döneme geçildi! 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla başladı! 81 ilde kullanılacak!

Mahkemelerde yeni döneme geçildi! 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla başladı! 81 ilde kullanılacak!

Bakanlık mühendislerinin geliştirdiği sistem ile duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayacak olan 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibariyle 81 ilde kullanılmaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberi kamuoyu ile paylaştı.

Mahkemelerde yeni döneme geçildi! 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla başladı! 81 ilde kullanılacak!

Mahkemelerde bugün itibarıyla yeni bir döneme geçildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.

1400 HUKUK MAHKEMESİNE BAĞLANILABİLECEK

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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