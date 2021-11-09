Mahkemelerde yeni döneme geçildi! 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla başladı! 81 ilde kullanılacak!
Bakanlık mühendislerinin geliştirdiği sistem ile duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayacak olan 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibariyle 81 ilde kullanılmaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberi kamuoyu ile paylaştı.
Mahkemelerde bugün itibarıyla yeni bir döneme geçildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.
1400 HUKUK MAHKEMESİNE BAĞLANILABİLECEK
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.