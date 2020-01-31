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  3. Mahkemelik davalarını Elazığ'a 6 bin lira bağış karşılığında hallettiler!

Mahkemelik davalarını Elazığ'a 6 bin lira bağış karşılığında hallettiler!

İstanbul'da çalınan eşyasını satın alanı şikayet eden kişi, sanık ile mahkemede uzlaştı. Şikayetçi, uzlaşmayı sanığın Elazığ depremi için belirlenen hesaba 6 bin TL bağışlaması şartıyla kabul etti.

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31 Ocak 2020 Cuma 13:47

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