Mahkemelik davalarını Elazığ'a 6 bin lira bağış karşılığında hallettiler!

İstanbul'da çalınan eşyasını satın alanı şikayet eden kişi, sanık ile mahkemede uzlaştı. Şikayetçi, uzlaşmayı sanığın Elazığ depremi için belirlenen hesaba 6 bin TL bağışlaması şartıyla kabul etti.