Mahkemelik davalarını Elazığ'a 6 bin lira bağış karşılığında hallettiler!
İstanbul'da çalınan eşyasını satın alanı şikayet eden kişi, sanık ile mahkemede uzlaştı. Şikayetçi, uzlaşmayı sanığın Elazığ depremi için belirlenen hesaba 6 bin TL bağışlaması şartıyla kabul etti.
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31 Ocak 2020 Cuma 13:47
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