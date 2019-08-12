Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın

Norveç'te geçtiğimiz Cumartesi günü bir camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yakalanan ve bugün mahkemeye çıkarılan saldırgan Philip Manshaus (21), mahkemeye yüzü yaralı olarak geldi ve serbest bırakılmayı talep etti.

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Cami'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası, mahkeme çıkarılan 21 yaşındaki saldırganın, gözünün altındaki morluklar ve boynundaki yaralar dikkat çekti. Mahkemede gülümseyerek ifade veren saldırgan, hakkındaki suçlamaları reddederek, serbest bırakılmayı talep etti.

Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını; saldırganın, ziyaretçiler ile görüşmesi ve medyaya erişiminin engellenmesini istedi.

Norveç gazetesi VG'de yer alan habere göre, Barum şehrindeki Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Cami'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yerel saat ile 16.00'da meydana geldi. Muhammed Refik isimli (65) bir kişi saldırganı fark edince, onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polisin de gelmesiyle, saldırgan gözaltına alındı. Daha sonra ise saldırganın evinde yapılan aramada, polis bir kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmada ölü bulunan kadının, saldırganın 17 yaşındaki üvey kız kardeşi olduğu anlaşıldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, saldırganın, "cinayet" ve "terör" ile suçlandığı ve sessiz kalma hakkını kullanarak polislere bilgi vermediği belirtildi.

Ayrıca, 21 yaşındaki saldırganın, "Christchurch" ve "El Paso" saldırılarını desteklediği ve göçmen karşıtı görüşleri olduğuna yer verildi.

DHA