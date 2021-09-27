Mahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme!
Mahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme!
Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız ve geçen sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan bir kişi hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmek için mahkemeye zorla getirilecek.