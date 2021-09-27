Mahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme!

Yeni sezonuyla bir süre önce izleyici ile tekrar buluşan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız ve geçen büyük finalle ekranlara veda eden Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan bir dava dolayısıyla mahkemeye zorla dinlenmek için mahkemeye zorla getirilecek.