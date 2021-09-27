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  3. Mahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme!

Mahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme!

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız ve geçen sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan bir kişi hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmek için mahkemeye zorla getirilecek.

Mahkemeye zorla getirilecek! Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu'nu şaşırtan gelişme! 116

Yeni sezonuyla bir süre önce izleyici ile tekrar buluşan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız ve geçen büyük finalle ekranlara veda eden Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan bir dava dolayısıyla mahkemeye zorla dinlenmek için mahkemeye zorla getirilecek.