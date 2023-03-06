Mahkumlar cezaevinden kaçtı: 2 gardiyan hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Moritanya’da dün gece saatlerinde başkent Nouakchott’taki bir cezaevinde çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 2 gardiyanın öldüğü, 4 mahkumun ise cezaevinden kaçtığı ifade edildi.

TERÖR SUÇU İŞLEDİKLERİ BİLDİRİLDİ

Açıklamada, 2 gardiyanın yaralandığı olayın ardından cezaevindeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, mahkumların bulunması için soruşturma başlatıldığı belirtildi. Mahkumların kimlikleri açıklanmazken, terör suçundan tutuklu oldukları bildirildi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana terör saldırısının yaşanmadığı ülkede komşu ülke Mali’den gelen örgütler faaliyet gösteriyor.