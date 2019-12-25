Mahkumlar nehre dönen cezaevi yolunda kaldı

Adana'da dün akşam cezaevinden tahliye olan bir kişi ile onu almaya gelen 4 kişinin sele kapılıp kurtarıldıkları yolda aşırı yağmur nedeniyle hükümlü ve tutuklular da mahsur kaldı. Sel sularında mahsur kalan cezaevi aracındaki mahkumları Can-Kur ekipleri kurtardı.

Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle dereler ve sulama kanalları taşınca yollar sular altında kaldı. Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde de aşırı yağış yolları adeta nehre döndürürken, mahkumlar Kürkçüler Cezaevine bir süre götürülemedi. 13 mahkumu taşıyan cezaevi aracı yoldan geçmek isterken mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen Can-Kur ekipleri iş makinesi ile cezaevi yolundaki aracı ve içindekileri kurtardı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle yollarda oluşan sular çekilmezken, Adana merkez ve ilçelerinde hayat adeta felç oldu.

Kaynak: İHA