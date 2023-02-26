Mahlatsi Makudubela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahlatsi Makudubela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahlatsi Makudubela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahlatsi Makudubela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahlatsi Makudubela 10 Mart 1990 tarihinde Vosloorus, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahlatsi Makudubela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nthoiwa Sports Excellence yapmaktadır. Mahlatsi Makudubela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahlatsi Makudubela'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahlatsi Makudubela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahlatsi Makudubela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahlatsi Makudubela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahlatsi Makudubela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında United FC

1 Ağustos 2013 yılında Platinum Stars

26 Ocak 2016 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2016 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2016 yılında Orlando Pirates

20 Temmuz 2017 yılında Chippa United

30 Haziran 2018 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2018 yılında Highlands Park

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2021 yılında Marumo

Mahlatsi Makudubela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahlatsi Makudubela şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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