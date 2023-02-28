Mahmoud Abdelaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Abdelaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Abdelaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Abdelaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Abdelaziz 27 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود عبد العزيز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Abdelaziz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Abdelaziz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Abdelaziz'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Abdelaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Abdelaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Abdelaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Abdelaziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2013 yılında Ismaily

1 Ocak 2017 yılında Smouha

31 Ocak 2018 yılında Zamalek

27 Ocak 2022 yılında El Mokawloon

25 Eylül 2022 yılında El Ittihad

Mahmoud Abdelaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Abdelaziz şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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