Mahmoud Abou Gouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Abou Gouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Abou Gouda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Abou Gouda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Abou Gouda 1 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Mohamed Youssef Abou-Gouda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Abou Gouda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Khaled Elzayat yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 17 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Abou Gouda'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Abou Gouda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Abou Gouda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Abou Gouda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Abou Gouda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2018 yılında Alassiouty SC

30 Haziran 2018 yılında El Makasa

19 Temmuz 2018 yılında Ismaily SC U21

7 Eylül 2019 yılında El Hammam

17 Kasım 2020 yılında Harras Hodoud

Mahmoud Abou Gouda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Abou Gouda şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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