Mahmoud Aboul Saoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Aboul Saoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Aboul Saoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Aboul Saoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Aboul Saoud 30 Kasım 1987 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود أبو السعود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Aboul Saoud Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mahmoud Aboul Saoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 3 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Aboul Saoud'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Aboul Saoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Aboul Saoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Aboul Saoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Aboul Saoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mansoura

1 Temmuz 2010 yılında El Ahly

1 Ocak 2012 yılında El Mokawloon

1 Temmuz 2012 yılında El Ahly

26 Ocak 2014 yılında Qanah

30 Haziran 2014 yılında El Ahly

3 Temmuz 2014 yılında El Mokawloon

Mahmoud Aboul Saoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Aboul Saoud şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Aboul Saoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 23 numaralı formasıyla 2 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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