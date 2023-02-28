Mahmoud Alaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Alaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Alaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Alaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Alaa 28 Ocak 1991 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Alaa Eldin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Alaa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mahmoud Alaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Alaa'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Alaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Alaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Alaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Alaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2011 yılında Harras Hodoud

28 Temmuz 2015 yılında Wadi Degla

12 Ağustos 2017 yılında Zamalek

4 Ekim 2022 yılında El Ittihad

30 Haziran 2023 yılında Zamalek

Mahmoud Alaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Alaa şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Alaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 20 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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