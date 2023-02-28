Mahmoud Alaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Alaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Alaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Alaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Alaa 21 Şubat 1998 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Alaa El Katamy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Alaa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Alaa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına - tarihinde katılmıştır. Mahmoud Alaa'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Alaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Alaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Alaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Alaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Alaa şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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